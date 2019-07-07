شكرا لقرائتكم عمومية طارئة لاتحاد الكرة لسحب الثقة من مجلس الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع عن وجود تحركات من عدد كبير من أندية الصعيد ووجه بحرى للدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.
وعلم "الخليج 365" أن خطابات سيتلقاها اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة من الأندية بحيث تقام جمعية عمومية طارئة خلال الأسابيع المقبلة للتصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد.
وتواجه الأندية أزمة مالية كبيرة بسبب عدم ارسال قيمة الدعم المخصص سنويا لكل نادى والذى يصل الى 300 ألف جنيه لأندية الجمعية العمومية وذلك نتيجة عدم قدرة الخزينة على دفعها بعد علمهم بخلو رصيد اتحاد الكرة فى البنوك خلال الفترة الماضية، بالاضافة الى فشل المنتخب الوطني فى أمم أفريقيا.
وودع المنتخب الوطني الأول فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 أثر تلقيه خسارة قاسية بهدف نظيف أمام منتخب جنوب أفريقيا فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية فى المواجهة التى أقيمت بأرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.
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