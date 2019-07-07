حازم إمام يستقيل من اتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل أعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة استقالته رسميًا من منصبه. يأتى ذلك بعد دقائق من إعلان هاني أبوريدة رئيس الجبلاية استقالته كرئيس للجبلاية على خلفية فضيحة خروج المنتخب الوطني من أمم أفريقيا.

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