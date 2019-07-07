شكرا لقرائتكم هيثم فاروق: الخروج المهين ينبغي ألا يمر مرور الكرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق على خروج مصر المبكر من كأس امم افريقيا 2019 امام جنوب افريقيا من دور الـ16 بعد الهزيمة 1/0. و كتب هيثم فاروق على صفحته الشخصية بتويتر " الخروج المهين ينبغي ألا يمر مرور الكرام .بالفعل حان وقت الحساب ". و قدم منتخب مصر اداء باهت خلال البطولة بالرغم من الفوز في الثلاثة مباريات الاولى و الصعود من المجموعة بالعلامة الكاملة، و لكن الاداء كان محل شك لدى المحللين و النقاد.

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