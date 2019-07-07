أحمد مجاهد يلحق بأبوريدة وإمام ويستقيل من اتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل استقل أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من منصبة بالجبلاية. ولحق أحمد مجاهد بكل من هاني أبوريدة رئيس الجبلاية الذى استقال من منصبه بالاضافة الى حازم إمام عضو المجلس. يأتى ذلك على خلفية الفضيحة التى دفعت المنتخب الوطني للرحيل عن بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

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