شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتفق علي إقالة اجيري بعد الإخفاق الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق اعضاء اتحاد الكرة علي رحيل خافير أجيري ، المدير الفني لمنتخب مصر بعد الاخفاق مع الفراعنة والخروج من دور الـ١٦ بامم افريقيا . وقال مصدر بمجلس الجبلاية إن هناك اتفاق بين اعضاء الجباية علي رحيل الخواجة بعد الاخفاق،لاسيما أنه من غير المقبول استمراره بعد هذا الاخفاق .

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