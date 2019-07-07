شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد يتهم أعضاء الجبلاية ببيع التذاكر بالسوق السوداء قبل مباراة الوداع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر و جنوب أفريقيا مشادة كلامية بين أعضاء اتحاد الكرة بسبب أحمد مجاهد الذى اتهم مجدى عبد الغنى وخالد لطيف بشكل علنى ببيع تذاكر مباريات منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا فى السوق السوداء، وهو ما تسبب فى أزمة وصلت إلى الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى مما تسبب فى إساءة لشكل مجلس الجبلاية أمام الرأى العام ومنتخب مصر.

وشهد فندق الماريوت الذى يتواجد فيه أحمد مجاهد بعد تعيينه بالإجبار من قبل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المحلية مشادة كلامية بين أحمد مجاهد ومجدى عبد الغنى الذى ذهب للحصول على تذاكر مباراة جنوب أفريقيا وطلب شراء تذاكر مقابل 261 ألف جنيه وهو ما رفضه من قبل مجاهد المسئول عن توزيع التذاكر ليدخل الثنائى فى مشادة كلامية أمام الحضور من مختلف الدول الأفريقية.

وأطاح الإنجليزى ستيوارت باكستر المدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا، بالمكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر من الكان بعدما نجح المدرب الإنجليزى فى قيادة منتخب جنوب إفريقيا للفوز على مصر، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبان على استاد القاهرة، فى دور الـ16 من البطولة التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

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الطريف فى الأمر إن المدرب الإنجليزى يتقاضى 62.3 ألف يورو شهريا بينما تكلفت خزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم 108 ألف يورو شهرياً راتبا للمدرب المكسيكى الذى فشل فى قيادة منتخبنا نحو حلم تحقيق اللقب الثامن.

وطالبت الجماهير المصرية عقب توديع الفراعنة للبطولة بضرورة إقالة المكسيكى أجيرى من قيادة المنتخب الوطنى بعد الهزيمة التى تلقاها الفراعنة أمام المنتخب الجنوب أفريقى.