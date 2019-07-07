شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن خليفة يطمئن على البعثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت بعثة فريق أبوظبي بمتابعة وتشجيع من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والذي يحرص على أن يتابع أخبار الفريق بشكل دائم، ويقدم له التشجيع والمؤازرة وهي اللمسة التي تشعل فتيل الحماس في عروق الأبطال، وتغذيهم دوماً بالروح اللازمة من أجل المنافسة والتحدي.

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