شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يبلغ بيريز برغبته في الرحيل عن الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ الظهير البرازيلي مارسيلو (31 عاماً) إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل، ما فتح سباقاً بين يوفنتوس وسان جيرمان وميلان وأرسنال على خدماته. وأمضى مارسيلو 13 عاماً في صفوف الفريق الملكي لكنه سيكون الخيار الثاني للمدرب زيدان الموسم المقبل بعد شراء الفرنسي فيرلان مندي مقابل 47 مليون استرليني.

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