100 مشارك من أبناء ضباط شرطة دبي بدورة الروح الإيجابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي بالتفاعل الإيجابي والكبير بين المدربين أصحاب الخبرات والاختصاص وأبناء ضباط شرطة دبي خلال دورة الروح الإيجابية لكرة القدم والتي يشارك فيها أكثر من 100 طالب من أبناء الضباط تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 16 سنة، والمقامة على أرض ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وتمتد حتى العاشر من الشهر الجاري.

وتشرف على تنفيذ هذه الدورة إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وتأتي هذه الدورة ضمن خطة قسم الوعي الرياضي، ووفق توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، والعميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وبإشراف ومتابعة من فاطمة بوحجير رئيسة قسم الوعي الرياضي بشرطة دبي.

وأكد العقيد خلفان الجلاف أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص سنوياً على إقامة مثل هذه الدورة الهادفة، وأن الإدارة قامت بتأمين الجوانب المتعلقة بالبرنامج الصيفي من برامج وأنشطة شبابية هادفة، خاصة أن النشاط الصيفي الكروي بمفهومه العام، يضمن هذا العام مجموعة من البرامج الرياضية والثقافية والوطنية التي تخدم أبناءنا خلال إجازتهم الصيفية وتضمن لهم الاستفادة من الأنشطة الهادفة.

وأشاد المغربي عبدالنور الفديني رئيس جمعية التحدي والإصرار للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وقائد الفريق الاستعراضي العالمي في رياضة الباراتيكواندو في المغرب والحاصل على جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي 2019 بالدورة والنجاح الكبير، خاصة أنها استهدفت هذه الفئة السنية خلال فصل الصيف، وحرص على المشاركة وتقديم بعض من مهاراته، وتوجه بالشكر للقائمين على الدورة.