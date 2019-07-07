شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري بن يطو يرحل عن الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
علم «الخليج الرياضي» أن نادي الفجيرة تلقى عدة عروض من أندية عربية وخليجية بشأن انتقال محترفه الجزائري محمد بن يطو «29 عاماً» أبرزهم من الوكرة القطري، وبالفعل غادر اللاعب أمس برفقة وكيله المعتمد إلى الدوحة لاستكمال سير المفاوضات، علماً أن عقد اللاعب بن يطو مع الفجيرة يستمر حتى عام 2021.
جدير بالذكر أن الفجيرة تعاقد مؤخراً مع الجزائري مجيد بوقرة للإشراف على تدريب الفريق الأول الذي يستعد لانطلاقة برنامجه الإعدادي غداً قبل المغادرة إلى معسكر سلوفينيا في الثامن عشر من الشهر الجاري.
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