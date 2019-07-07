خصم مالي لوردة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

خصم مسؤولو المنتخب المصري، مبلغ 35 ألف جنيه من عمرو وردة، صانع ألعاب الفريق، عبارة عن مكافأة فوز الفراعنة في مباراتي الكونغو وأوغندا، وهما المباراتان اللتان غاب عنهما اللاعب على خلفية إيقافه بسبب أزمة الفيديو المسيء، الذي انتشر له أثناء تواجده في معسكر المنتخب.

وتسلم لاعبو المنتخب الوطني مكافأة التأهل إلى دور ال16 قبل مباراة أمس أمام جنوب إفريقيا، وقدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب.