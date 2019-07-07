زوارق الإمارات تتطلع إلى التألق في ختام جائزة فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحمل لنا مساء اليوم تحدياً قوياً مع انطلاقة السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي تقام في مدينة إيفيان الفرنسية والحضور القوي والمشاركة ل19 زورقاً يأتي في مقدمتها زوارق الإمارات وهي حامل لقب البطولة والمتصدر حالياً أيضاً فريق أبوظبي عبر زوارقه «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي وأبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي واللذان يطمحان إلى إنهاء هذه الجولة بمراكز متقدمة والحفاظ على صدارة البطولة، ولا تتوقف قصة المشاركة الإماراتية عند زورقين فقط حيث يتواجد أيضاً في البطولة فريق الفيكتوري بزورقيه وقيادة أحمد الهاملي وأليكس كاريلا، وأيضاً فريق الشارقة بزورقيه بقيادة سامي سيليو وفيليب رومز.

يخطط فريق أبوظبي إلى تكرار نفس إنجاز الموسم الماضي في إيفيان بعد أن حقق المركزين الأول والثاني والثالث في السباق الرئيسي عندما كان الفريق يشارك بثلاثة زوارق، واختلفت الاستراتيجية هذا الموسم بمشاركة زورقين بقيادة الأبطال شون وثاني، وتحمل قائمة الأبطال المشاركة في إيفيان أسماء قوية ومخضرمة حيث يطمح لتحقيق لقب الجولة الفرنسي فيليب شيب صاحب الأرض والجمهور والذي يحلم بأن يتوج للمرة الأولى بلقب هذه الجولة وهو حامل لقب البطولة ثلاث مرات في السابق، والعنيد سامي سيليو حامل لقب البطولة أيضاً في السابق، وأيضاً مشاركة «أمافاراتي» القوي الذي يدخل مع السويدي جوناس آندرسون، كما أن هناك حضوراً قوياً للنرويجية ميريت ستروموي التي تعد رقماً قوياً للغاية.

ويخوض فريق فيكتوري تيم المنافسات اليوم عبر الزورقين «فيكتوري 3» بقيادة أحمد الهاملي و«فيكتوري 44» بقيادة بطل العالم 4 مرات الإيطالي أليكس كاريلا حيث يطمحان معاً لتحقيق الفوز الأول في الموسم .

ويحتل زورق «فيكتوري 3» بقيادة أحمد الهاملي المركز السابع في الترتيب العام بعد سباق واحد أقيم في البرتغال برصيد 4 نقاط، بينما لا يملك الزورق الآخر «فيكتوري 44» بقيادة الإيطالي أليكس كاريلا رصيداً من النقاط لعدم إكماله ذلك السباق لأسباب فنية.

Advertisements

ويملك الثنائي الطائر أحمد الهاملي وأليكس كاريلا الدافع لتحقيق نتائج مبهرة في المنافسات اليوم خاصة بعدما خاضا بالأمس سباق وتصفيات أفضل زمن والذي تحدد عبره المنطلقون في سباق اليوم والذي يأمل فيه الفريق معانقة إنجاز طال انتظاره وسط منافسة ساخنة من 17 متسابقاً آخرين.

ويتصدر زورق «أبوظبي 1» لشون الترتيب العام حالياً برصيد 20 نقطة ويأتي خلفه زورق «أبوظبي 2» للقمزي برصيد 15 نقطة، ويحل ثالثاً السويدي جوناس آندرسون برصيد 12 نقطة، ورابعاً الفرنسي بيتر مورين برصيد 9 نقاط وخامساً النرويجية ميريت ستروموي برصيد 7 نقاط.

وأكد ثاني القمزي أنه لن يرضى بديلاً عن الوصول إلى المركز الأول من خلال السباق الرئيسي اليوم وأن يحاول إنهاء المنافسة في أفضل مركز، وتحدث القمزي عن الفرق والزوارق القوية التي يواجهها اليوم في المنافسة وقال: «هناك منافسون كثر ومحترفون يحسب لهم ألف حساب، والجميع قد استعد جيداً من أجل السباق الخاص بجولة إيفيان». وأكد محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم رئيس وفد المؤسسة في منافسات جائزة فرنسا أن الفريق رفع درجات التركيز مع الوصول إلى محطة الحسم في مشوار الجولة الثالثة اليوم -الأحد- بإقامة السباق الرئيسي.

وقال المطيوعي إن حظوظ متسابقي فريق الفيكتوري تيم لا تقل عن باقي المنافسين المشاركين، مبيناً أن جميعهم متقاربون جداً في الإمكانيات والمهارات وأيضاً سرعات الزوارق، متمنياً أن تنحاز مياه بحيرة ليمان - جينفا هذه المرة لأسياد البحار الذين تربطهم ذكرى رائعة بهذه المدينة التي شهدت الظهور الأول للفريق الأزرق في البطولة عام 2015.