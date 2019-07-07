الاتحاد البرازيلي: تيتي باقٍ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المدرب تيتي سيستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الأول، بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق أمام منتخب بيرو.

وذكر الاتحاد: «الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعبر عن ثقته في عمل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة تيتي، ونؤكد أن هذه العلاقة ستستمر».

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وكانت شائعات قد أثيرت حول إمكانية أن يرحل تيتي طواعية عن منتخب السامبا الذي يتولى تدريبه منذ ثلاث سنوات.

وكان تيتي قد جدد عقده في العام الماضي ليستمر مع راقصي السامبا حتى نهاية كأس العالم 2022.

أما سيلفينيو، مساعد تيتي، فسيرحل إلى نادي ليون الفرنسي.