عبدالسلام جمعة: الوحدة قدم أداءً مبشراً

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة سلبياً أمام فريق اف سي تونتي الهولندي، في مباراته الودية الثانية التي أقيمت، أمس الأول، ضمن مبارياته الودية التي يخوضها في معسكره الإعدادي الخارجي، الذي يقام في مدينة جيلز الهولندية بمشاركة جميع اللاعبين في قائمة الفريق.

وبدأ العنابي المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد الشامسي، الحسين صالح، أحمد راشد، حمدان الكمالي، وخالد إبراهيم، شانغ ريم، ميلسي، وطحنون الزعابي، إسماعيل مطر، وخليل إبراهيم، تيجالي. وكان العنابي صاحب الأفضلية في اللقاء، واستحوذ على أغلب مجريات اللقاء، وحصل على العديد من الفرص؛ لكنها لم تترجم إلى أهداف، وأجرى المدير الفني موريس العديد من التبديلات؛ أبرزها الدفع باللاعب ليوناردو المنضم مؤخراً للمعسكر.

من جانبه، أعرب عبد السلام جمعة مشرف الفريق الأول بنادي الوحدة لكرة القدم عن رضا الجهازين الفني والإداري عن سير برنامج المعسكر التحضيري، ومدى تجاوب اللاعبين في تنفيذ البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفريق لا يزال في مرحلة الإعداد البدني، والتي تعد من أهم أولويات الجهاز الفني في المرحلة الحالية.

Advertisements

وقال عبد السلام جمعة: «المرحلة الأولى من البرنامج التحضيري مخصصة وبشكل مكثف لإعداد اللياقة البدنية للاعبين، وإن جميع اللاعبين يتجاوبون وبشكلٍ جيد مع البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، والفريق يستعد لدخول مرحلة الإعداد التكتيكي خلال الفترة القصيرة المقبلة».

وأضاف «الفريق خاض لقاءين وديين خلال فترة المعسكر الخارجي، وننتظر وصول تقرير وتحليل الأداء اللياقي للاعبين خلال مباراتنا الأخيرة ضد فريق توينتي بالاستعانة بتقنيات الحديثة». وأشار جمعة إلى أن الفريق قدم أداءً رائعاً خلال المباراتين الوديتين خلال المعسكر الخارجي، موضحاً أن الاستفادة الفنية هي الهدف الأسمى من إقامة مثل هذه المباريات.

وعلى جانب آخر، زار الهولندي تين كات المدير الفني السابق لفريق الوحدة، معسكر الفريق، والتقى خلال زيارته بالجهازين الإداري والفني واللاعبين، وحث تين كات عناصر الفريق على بذل قصارى جهدهم خلال الاستحقاقات المقبلة، والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.