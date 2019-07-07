الحمادي يتأهل لدور ال64 بمبارزة «عالمية الجامعات»

تأهل لاعب منتخب الإمارات الجامعي للمبارزة عبدالله الحمادي إلى الدور 64 من بطولة المبارزة «سلاح سيف المبارزة الايبيه» والتي يتنافس فيها 94 لاعباً من جامعات العالم موزعين على 12 مجموعة بكل منها 7 لاعبين، ضمن دورة الألعاب العالمية الثلاثين للجامعات المقامة في مدينة نابولي الإيطالية حتى منتصف الشهر الحالي.

وصعد الحمادي إلى هذا الدور، بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات من أصل 6 مواجهات خاضها في الأدوار التمهيدية، حيث تمكن من الفوز على منافسه السعودي 5-3، قبل أن يتغلب على الشيلي 5-2، ثم بنفس النتيجة على لاعب سنغافورة، فيما خسر الحمادي 3 مباريات أخرى من المواجهات الست التمهيدية، أمام لاعب سويسرا 2-5، ولاعب بيلاروسيا 3-5، ثم لاعب كازاخستان 1-5، ليتأهل الحمادي بمجموع النقاط التي تحصل عليها إلى الدور 64.

وظهر لاعب المنتخب الحمادي بمستوى فني جيد في البطولة التي تعتبر من أقوى البطولات العالمية بوجود أبطال عالميين وأولمبيين، وتعد البطولة فرصة للتحضير للمشاركة في بطولة العالم المقررة في بودابست المجرية من 15 إلى 22 يوليو الحالي.

ويشارك منتخب المبارزة بلاعبين اثنين، وأخفق اللاعب الثاني خليفة الزرعوني بطل الدورة الخليجية والعرب وثامن البطولة الآسيوية للأشبال والناشئين، في الصعود من الأدوار التمهيدية لفوزه في مباراة واحدة فقط من مجمل 6 مواجهات لعبها، ولم يكفل له فوزه الوحيد التأهل من الأدوار التمهيدية.