لاعبات الشارقة لرياضة المرأة يتألقن في بطولة كرة السلة الثلاثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من حصد المركز الأول على صعيد المجموعتين سيدات وناشئات، ضمن منافسات بطولة كرة السلة المفتوحة لكرة السلة 3 ضد 3، التي أقيمت برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، واستضافتها صالات النادي مؤخراً.

وتمكّنت لاعبات النادي من إحراز هذا المركز ضمن المجموعة A (الناشئات) التي تم تخصيصها للأعمار من 12 وحتى 16 عاماً بواقع 7 فرق، فيما حصدن الترتيب ذاته في المجموعة B (السيدات) التي ضمت 7 فرق للاعبات من أعمار 16 عاماً فما فوق، خضن خلالها منافسات شريفة على صعيد 6 مباريات لكل فريق، فيما حلّ بالمركز الثاني والثالث على صعيد المجموعة A فريق مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، أما المجموعة B، فذهب المركز الثاني من نصيب فتيات فريق Group2، واكتفى فريق «فالكون» بالمركز الثالث.

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وحول هذا الإنجاز أشارت ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إلى أن بطلات النادي يوماً بعد آخر يؤكدن حضورهن الواثق في شتى المنافسات الرياضية اللواتي يخضنها، لافتة إلى أن هذا الإنجاز الجديد إضافة جديدة إلى خزائن المؤسسة والنادي، لأرصدة اللاعبات ويسهم في إثراء الواقع الرياضي النسوي المتقدم الذي تعيشه الإمارة.

وتابعت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «نعتز بإنجازات لاعباتنا في مختلف الأحداث الرياضية اللاتي يخضن غمار منافساتها، وهذه البطولة تحضير ضروري للمنافسات القادمة التي تقام على أرض الدولة وخارجها، ولمسنا من خلال المباريات المستويات الفنية المتقدمة والمتطورة للاعبات، ما يجعلنا نستشرف مستقبلاً واعداً لهذه الرياضة، يسمح برفد الأندية والمنتخب الوطني النسوي لكرة السلة بطاقات قادرة على الوصول بثبات نحو تحقيق جملة من الطموحات والتطلعات».

وتعد البطولة واحدة من الأحداث الرياضية المميزة التي تقدّم رؤية لعب جديدة لكرة السلة، وتمنح المدربين واللاعبين فرصة مهمة لتقييم وتحسين المهارات الفردية للاعبات، حيث تعتمد هذه البطولة على منافسة الفرق التي تتكون من 3 لاعبين كحد أدنى، و4 كحد أقصى.