مفاوضات لخوض روبن تجربة إماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

رغم إعلان اعتزاله كرة القدم نهائياً، فإن نجم منتخب هولندا وبايرن ميونيخ الألماني السابق آريين روبن، قد يعود عن ذلك من أجل خوض تجربة لمدة سنة في الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويرغب أحد الأندية في ضم روبن والاستفادة من خبرته، ويرى أن اللاعب الهولندي مازال قادراً على العطاء رغم وصوله إلى سن ال35 من عمره.