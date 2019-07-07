البريطاني باري يخطف لقب دورة محاربي الإمارات

شهدت منافسات النسخة السابعة من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية للدفاع عن النفس، تتويج البريطاني تشاي لويس باري والتونسي أمين أيوب، وأقيمت المنافسات أمس بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بتنظيم بالمز الرياضية بمشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضات الفنون المختلطة للدفاع عن النفس، وحضور جماهيري مميز.

نجح باري في نيل اللقب والفوز بحزام البطولة في الوزن الثقيل بتغلبه على المصري محمود حسن بأسرع ضربة قاضية في البطولة واحتاج باري ل8 ثوان للإعلان عن فوزه، بينما تفوق التونسي أمين أيوب على اللبناني يوسف وهبي في الجولة الثانية ونجح أيوب في التتويج بلقب الوزن الخفيف ليصبح أول لاعب في البطولة يجمع بين الوزنين المتوسط في الجولة السادسة والخفيف في الجولة السابعة، وفِي الوزن المتوسط، وكما فاز اللبناني محمد فخر على البريطاني دان فيني.

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وحضر النزالات عدد من سفراء وممثلي السلك الديبلوماسي بالدولة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضية، وتوج الفائزين فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد فؤاد درويش المدير العام لبالمز الرياضية أن البطولة تمكنت من ترسيخ مكانتها كواحدة من بطولات فنون الدفاع عن النفس على الساحة العالمية، وأصبحت منصة عالمية تجذب أكبر وألمع الأسماء في هذه الرياض.وتوجه فؤاد درويش بالشكر والتقدير إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية على دعمه وتوجيهاته التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح الحدث، مشيراً إلى أن فريق عمل بالمز نجح في رسم لوحة جميلة في صالة.

وأعرب البطل لويس باري عن سعادته بالنجاح في حصد لقب بطولة محاربي الإمارات التي وصفها بأنها منصة تسير بسرعة الصاروخ نحو العالمية. وقال بطل الوزن الخفيف وحامل لقب الوزن المتوسط التونسي أمين أيوب: «سأعمل جاهداً للحفاظ على لقبي خلال المواجهات المقبلة في البطولة». ولم يكن أيوب ينتهي من تعليقه على الفوز بلقب الوزن الخفيف حتى تقدم البرازيلي برونو ماتشادو لتحديه على لقب الوزن المتوسط في النسخة القادمة من البطولة.