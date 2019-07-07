مهاجم الفجيرة على رادار الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل نادي الشارقة في مفاوضات جادة بشأن انتقال المهاجم محمد خلفان لاعب الفجيرة إلى صفوف الملك الشرقاوي الذي يرغب في تدعيم خطوطه بمهاجم وطني يكون بجانب المحترفين الأجانب، لاسيما بعد الاستغناء عن خدمات الثنائي محمد إبراهيم بحير واللاعب المقيم معتصم ياسين.

يذكر أن محمد خلفان الذي قدم مستوى جيداً مع الذئاب الموسم المنصرم يرتبط مع فريقه الفجيرة بعقد لموسمين قادمين.