250 لاعباً في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء اليوم بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للذكور والإناث للمراحل السنية من 6 إلى 20 سنة والسيدات، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة، وتستمر حتى يوم 14 يوليو الجاري، وتشهد البطولة للمرة الأولى مشاركة الفئات المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، كما تشهد البطولة للمرة الأولى استحداث فئة 6 سنوات.

ويشارك في البطولة 13 نادياً هي نادي أبوظبي، والعين للشطرنج ودبي والشارقة الثقافي للشطرنج ونادي الفتيات للشطرنج بالشارقة وعجمان، ورأس الخيمة للفتيات، والفجيرة للشطرنج ومليحة والذيد والمدام وخورفكان والحمرية.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد أن كافة الترتيبات جاهزة لانطلاقة البطولة وتم توجيه دعوات إلى عدد من الشخصيات الرياضية، لحضور حفل الافتتاح على الطاولة الأولى، كما تم توجيه دعوات لكل الأندية الشطرنجية موجهاً الشكر إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة على استضافة البطولة، ودائماً ما تفتح الأندية أبوابها أمام بطولات الاتحاد باعتبارها الشريك الاستراتيجي لكل الأنشطة وهم الداعم الكبير للاتحاد لمساعدته في تطوير اللعبة من خلال زيادة عدد البطولات المحلية وتنظيم أكبر عدد من البطولات الدولية على مدار العام.

وأوضح أن هذه النسخة من البطولة تعتبر استثنائية ليس فقط بالعدد الكبير المشارك فيها، والذي فاق كل النسخ الماضية والذي يكشف قوة البطولة بل أيضاً لأن الحدث يشهد مشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، وأيضاً استحداث مسابقة تحت 6 سنوات للمرة الأولى.