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موراتا ينتقل نهائياً إلى أتلتيكو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سينتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المعار إلى أتلتيكو مدريد، بصورة نهائية إلى فريق العاصمة الإسبانية في نهاية موسم 2019-2020 بحسب ما أعلن .

وانتقل موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي وخاض في صفوفه 17 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف.

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أما في صفوف تشيلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفاً في 72 مباراة وأحرز في صفوفه كأس إنجلترا الموسم قبل الماضي.

وقال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي «أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسمياً».

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعاقد مع الموهبة البرتغالي الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو وهي خامس أغلى صفقة في التاريخ في حين سيتركه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المرجح انتقاله إلى صفوف .

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