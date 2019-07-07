«البارالمبية الآسيوية» ترفع سقف طموحات ال4 سنوات المقبلة

افتتحت أمس بفندق هامبتون باي هيلتون مطار دبي، أعمال الاجتماع 22 لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، وهو الاجتماع الأول بعد تشكيل المجلس الجديد عقب الانتخابات في شهر فبراير الماضي والذي فاز برئاسته ابن الإمارات ماجد عبدالله العصيمي محتفظاً بالمنصب القاري لدورة 2019-2023.

وأشاد المجلس بدعم دولة الإمارات، واهتمام قيادتها الرشيدة بقضايا أصحاب الهمم في القارة الصفراء وتوجهوا بخالص الشكر والعرفان لمجلس دبي الرياضي على الدعم المستمر، كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على جدول الأعمال، ورفع سقف الطموح للاستفادة من الدورة السابقة لوضع خططه الاستراتيجية خلال ال4 سنوات المقبلة، كما تمت مناقشة التقارير المقدمة من المناطق الآسيوية ال5.

ويضم المجلس الجديد الكوري جانج سوك، والياباني ماسايوكي ميزونو نائبين للرئيس، وعضوية الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس منطقة غرب آسيا، والياباني آسو مانابو رئيس منطقة شرق آسيا، رستم باباييف «كازاخستان» رئيس منطقة وسط آسيا، والباكستاني عمران شامي رئيس منطقة جنوب آسيا، والفلبيني مايكل برادو رئيس جنوب شرقي آسيا، والمنغولية ناسنبات اويونبات رئيسة لجنة المرأة، والسعودي عبد الرحيم آل الشيخ، والماليزي كينج شوان.

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وحضر الاجتماع وفد رسمي من مدينة هانجزهو من أجل تقديم عرض توضيحي لتنظيم دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في الصين عام 2022، والتركيز على عنصر الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وأكد العصيمي أن المجلس البارالمبي الآسيوي يبني خططه في الفترة المقبلة على خريطة أرقام وإحصائيات بدون ملامح وتستهدف نتيجة معينة لمعرفة الواقع وإلى أين الوصول لرسم جسر الأهداف المنشودة كافة، لافتاً إلى أن أعمال الجمعية العمومية الماضية في دبي كانت مثمرة جداً، واستطاعت أن تخرج 90% من قضايا وهموم الدول وأصحاب الهمم في القارة الصفراء.

وقال: «المجلس سيستفيد من الأحداث الكبيرة التي ستستضيفها القارة الصفراء، والتي تجعل البوصلة تتجه نحو آسيا، فهنالك دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، والبارالمبية الشتوية «بكين 2022»، وكذلك الاستفادة من «الآسيان 2020»».