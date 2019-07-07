شكرا لقرائتكم خبر عن أسلاك حول منزل بيكهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحاط النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام منزله بأسلاك شائكة تشبه التي تحيط بأسوار السجون لوقف محاولات اللصوص والمتطفلين لدخوله وعلق جار لنجم اليونايتد والريال وجالاكسي السابق: «فوجئت بعدم حاجته لتصريح من البلدية، يبدو المكان مثل سجن».

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