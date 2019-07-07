تفاصيل استقالة اتحاد الكرة المصرى وإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا

أعلن هاني أبو ريدة، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم عن تقديمه لاستقالته من اتحاد الكرة المصرى، ودعا أبو ريدة كل أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم استقالتهم، وكانت مصر قد خرجت من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف وحيد.

من تأكد استقالتهم من اتحاد الكرة المصري حتى الأن.

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري

حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم

سيف زاهر

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أحمد مجاهد

هذا وأكد أبو ريدة أن قرار استقالته من رئاسة الإتحاد المصري لكرة القدم يأتي إلتزاما أدبيا منه رغم عدم تقصير الاتحاد المصري لكرة القدم فى دعم المنتخب المصري بشكل كامل خلال أجواء البطولة، وأكد أبو ريدة إقالة الجهاز الفني لكرة القدم لمنتخب مصر بالكامل بقيادة خافيير أجيري مؤكدا على أن أعضاء الجهاز الفني بالكامل مقالا.

وأكد أبو ريدة أنه مستمر فى رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح فى التنظيم كان من البداية هدف يسعى له الجميع، وكان الحزن قد خيم على الجماهير المصرية عقب الخروج الأفريقي المخيب للأمال من الدور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر.

هذا وكان معسكر منتخب مصر قد شهد العديد من المشكلات ولعل أبرزهم مشكلة استبعاد عمرو وردة ثم إعادة اللاعب من جديد إلى قائمة الفريق وهو الأمر الذى فسره البعض عدم وجود أى صرامة فى التعامل مع لاعبي المنتخب المصرى وأحدث ضجة فى وسائل التواصل الاجتماعي.