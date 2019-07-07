القنوات المفتوحة توقيت مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا مباشرة اليوم مجانا في كأس إفريقيا 2019: موعد...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا مباشرة مجانا، كما سنقدم لكم موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد 7–2019، ضمن مباريات الدور الثاني من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي يطمح من خلالها كل منتخب على تحقيق نتيجة الفوز، والعبور إلى مباريات دور الثمانية، ومباراة الجزائر وغينيا اليوم، ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب ستاذ الدفاع الجوي في محافظة القاهرة.

توقيت مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا اليوم

بداية متابعة مباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد الموافق ل 7 يوليو 2019، ستنطلق ابتداء من الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وفي التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي والسودان، وفي العاشرة من ليلة اليوم بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا مباشرة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الجزائر وغينيا مباشرة اليوم الأحد، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستعرض مشاهدة مباراة المنتخب الجزائري اليوم ضد منتخب غينيا، عبر قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا اليوم، المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا مباشرة

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا مباشرة بشكل مجاني اليوم الأحد، ستكون أولا هي تردد قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة، التي تعرض مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 مجانا، أما القناة الثانية المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا مباشرة اليوم، ستكون هي قناة الجزائرية الأرضية، التي تعتبر القناة الناقلة لمباريات المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا 2019 مجانا، وذلك على البث الأرضي للقناة.

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مباراة الجزائر وغينيا اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا اليوم في مباريات دور ال16 من كأس أمم إفريقيا 2019، يدخلها المنتخب الجزائري بعد أن تمكن من التأهل في المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد تسعة نقاط، حققها محاربي الصحراء، بعد تحقيق العلامة الكاملة لهم في مباريات المجموعة.

وفي المقابل قبل بداية مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا اليوم في دور ال16 من البطولة الإفريقية، المنتخب الغيني، تمكن من تجاوز مباريات دور المجموعات في المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد أربعة نقاط، جمعها المنتخب الغيني، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مواجهة، وانهزم كذلك في مناسبة واحدة.