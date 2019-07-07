أبو ريدة يقيل الجهاز الفني لمنتخب مصر ويتقدم باستقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .

وخسر منتخب مصر المباراة التي جمعته مع جنوب أفريقيا بهدف نظيف مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019.

المنتخب المصري ودع منافسات البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره بعدما جاء هدف جنوب أفريقيا عن طريق لورش في الدقيقة 86.

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وبهذه النتيجة، فإن منتخب جنوب أفريقيا قد تأهل إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية، لملاقاة منتخب نيجيريا الذي تفوق على الكاميرون مساء السبت.

وقال أبو ريدة للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

واوضح أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.