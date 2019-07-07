محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
وصف محمد بركات، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمهين، لافتا أن تلك النتيجة كانت بسبب عدم تقديم أي كرة جميلة.
وخسر منتخب مصر المباراة التي جمعته مع جنوب أفريقيا بهدف نظيف مساء اليوم، السبت، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019.
المنتخب المصري ودع منافسات البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره بعدما جاء هدف جنوب أفريقيا عن طريق لورش في الدقيقة 86.
وقال بركات في تصريحات تلفزيونية لقناة ام بي سي مصر:" خروج مهين لمنتخب مصر لأننا لم نقدم كرة ممتعة، ولا يوجد شخص واحد مقتنع بأداء المنتخب".
وأضاف:" اللاعبون سيتعرضون لحملة نقد خلال الفترة المقبلة ويجب أن يتعاملوا مع هذا الأمر بكل هدوء".
وأوضح، أن الجيل الذي حقق أمم أفريقيا 3 نسخ متتالية كان يميزه الترابط والمساعدة لبعضهم البعض، على عكس ما يحدث في الجيل الحالي".
وتابع" لم يكن يوجد بيننا لاعب كبير على الباقين، وبغض النظر عن الكرة والفنيات فالجميع كان سواسية، ولم يكن بيننا لاعب يستطيع فرض".
وأشار إلى أنه في ظل وجود لاعب يستطيع أن تكون كلمته مسموعة حتى داخل اتحاد الكرة سيحدث بالتأكيد أزمة، مؤكدًا أن اللاعب عمله يقتصر على الملعب فقط.
وأتم تصريحاته:" لابد أن يكون لك أسلوب وطريقة لعب لكل مباراة ولا تعتمد على اسلوب واحد في كل المباريات كما حدث مع منتخب مصر منذ انطلاق البطولة".
كانت هذه تفاصيل خبر بركات يهاجم الجيل الحالي لمنتخب مصر.. ويصف الخروج من أمم أفريقيا بالـ"المهمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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