ميسي ينفجر: رفضت أن أكون جزءً من الفساد في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

خرج ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني بتصريحات غاضبة بعد مباراة الميدالية البرونزية لبطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، ورفض الظهور على منصة التتويج للحصول على الميدالية، قائلًا أنه يرفض أن يكون جزءًا من الفساد.

وقال ميسي في تصريحاته عقب أخر مباراة لمنتخب بلاده في كوبا أمريكا التي شهدت طرده أمام تشيلي ببطاقة حمراء مباشرة "أرفض أن أكون جزءًا من الفساد".

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وتابع قائد المنتخب الأرجنتيني الذي شارك في خسارة بلاده بنفصف النهائي من البرازيل: "ما قلته، حدث. لم أخرج إلى منصة التتويج لأنني لا يجب أن أكون جزءًا من الفساد، وعدم الإحترام."

وأضاف: "كان يجب أن نصل لمرحلة أفضل لكنهم لم يسمحوا لنا بالتأهل للنهائي، الفساد والحكام لم يمنحوا الناس حق المتعة وأفسدوا كرة القدم."

وتحدث عن النهائي: "فوز البرازيل؟ لا شك في ذلك، بكل حزن أعتقد أن الأمر في اتجاه البرازيل، أتمنى ألا يقوم الحكام وحكم الفيديو المساعد بدور في هذا الأمر وأن تحصل بيرو على الحق في المنافسة لأنهم يمتلكون الفريق القادر على ذلك، لكني أرى صعوبة في ذلك."