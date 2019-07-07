مجدي عبدالغني: أعتذر للجماهير.. وجلسة طارئة لتحديد مصير أجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قدم مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتذاره للجماهير بعد إقصاء المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية على يد جنوب إفريقيا بالهزيمة (1-0).

وقال عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "منتخب مصر لم يظهر بالشكل المطلوب أمام جنوب إفريقيا، سيكون هناك وقفة مع الجهاز الفني لمعرفة الأسباب التي أدت لعدم تقديم الأداء الذي يرضي الجماهير المصرية".

وأضاف: "أعتذر للجماهير على هذا الظهور السيء الذي لم يحدث منذ انطلاق البطولة الإفريقية عام 1957، لم نظهر بالأداء المطلوب في الدور الأول، رغم أننا قدمنا الدعم للمنتخب وأكدنا أن الأمور ستتحسن بدءً من دور الـ16".

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وتابع: "مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد جلسة طارئة لمناقشة الأمر سريعا واتخاذ القرار المناسب لصالح الكرة المصرية، خاصةً أن المدير الفني خافيير أجيري لا يزال مرتبط بعقد مع المنتخب، ولا أعرف الشروط الموجودة في العقد".

وأوضح: "سنخوض بعد شهرين من الآن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وبالتالي يجب حسم مصير أجيري، القرار في النهاية في يد مجلس إدارة اتحاد الكرة وبشكل خاص هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية".

وأتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تصريحاته قائلا: "أرى أن اللاعبين هم الذين يتحملون أولا مسؤولية الإقصاء من كأس الأمم الإفريقية، ثم الجهاز الفني، ثم اتحاد الكرة".