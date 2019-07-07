الحزن يخيم على نجوم الفن بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. تعرف على أبرز التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

حالة من الحزن خيمت على نجوم الفن بعد خروج مصر من بطولة أمم أفريقيا، عقب هزيمة الفريق من منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ 16في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، والتي انتهت بهدف دون رد.

نرصد لكم في التقرير التالي أبرز تعليقات نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

أمير طعيمة

علق الشاعر أمير طعيمة، على هزيمة المنتخب الوطني وخروجه من بطولة أمم أفريقيا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الأعمى شايف إن أدائك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح.. أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على ١٠٠ مليون.. الجمهور المصري:عملنا اللي علينا بس كنّا بننفخ في قربة مقطوعة".

Advertisements

كريم فهمي

وعلق كريم فهمي قائلاً: "كان متوقع مع مدير فني كارثة وقايمة غريبة ولكن محمد الشناوي وطارق حامد روح ورجولة.. أما اتحاد الكورة إيه ؟؟؟ منتخب مصر اسم كبير..عيب عيب عيب".

راندا البحيري

ونشرت راندا البحيري صورة رضا عبد الله، وعلقت عليها قائلة: "رجل المرحلة.. ياريت اللي مبيفهموش بقى يسمعوا كلامه".

نبيل الحلفاوي

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي: "خرج منتخبنا.. نقدر نقول اللي ما كناش نقدر نقوله وولادنا في الميدان.. قلت سابقًا لو خسرنا فنحن خسرناها قبل أن تبدأ..أي مدرب مصري درجة تانية كان هيختار قائمة أفضل.. وكان سيجري تغييرات أفضل.. أجيري دخل المنافسة مفلسًا.. دخلها بلا بدائل أو حلول..كلنا كنا عارفين إننا متعلقين بحبال دايبة".

علي ربيع

علق الفنان علي ربيع، قائلاً: "عمري ما رجعت من الاستاد زعلان.. مفيش زي حسن شحاتة الحمد لله".