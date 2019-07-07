مدافع جنوب إفريقيا يوضح لـ"الخليج 365".. كيف أوقف صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

صرح سيفيسو هلانتي المدافع الأيمن لمنتخب جنوب إفريقيا بأنه اعتمد على ابعاد صلاح دائما عن استخدام القدم اليسرى من أجل التقليل من خطورته.

وقال سيفيسو هلانتي في تصريحاته لـ"الخليج 365" عقب الفوز على مصر والتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا: "أنا أعرف أن محمد صلاح دائمًا ما يستخدم القدم اليسرى، لذا كنت ألعب دائمًا لاجباره على استخدام اليمنى باعتبارها الأضعف."

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وتابع: "منح محمد صلاح خيار اللعب بالقدم اليمنى فقط على مدار أحداث المباراة، منحني أفضلية في التعامل معه وإيقاف خطورته."

وتحدث عن المباراة، وتوقعاته قبل اللقاء: "هذه هي كرة القدم ونحن نلعب دائمًا من أجل الأمل في التقدم للأمام لذلك دخلنا المباراة بهدف الفوز."

وانتقل إلى رأيه في مواجهة نيجيريا في ربع نهائي البطولة: "سنفكر فيها ونعمل من أجلها ولدينا رغبة في تحقيق الفوز والتقدم خطوات أكبر للأمام."