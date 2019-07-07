حازم إمام يهاجم أجيري وعمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن حديث بعض من أعضاء "الجبلاية" مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري حول اختيارته والتي تخص القائمة الأفريقية.
وقال حازم إمام في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" :"الجلسة مع أجيري كان الهدف منها هو مناقشته على اختياراته خاصة أن القائمة شهدت غياب عناصر عديدة على المستوى الهجومي".
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري :"المنتخب المصري عانى من قلة الحلول، كان على أجيري وضع أكثر من خطة بديلة لإيجاد الحلول في ظل الظهور السيء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال دور المجموعات".
وانتقد حازم إمام اختيار عمرو وردة مع المنتخب المصري :"وردة لم يحقق أي شيء مع مختلف المنتخبات بداية من الشباب مرورًا بالفريق الأول".
وتابع :"مع احترامي لوردة فهو لاعب مجتهد إلا أنه لاعب فقير من الناحية المهارية ولا يستطيع أن يصنع الفارق".
جدير بالذكر أن المنتخب المصري تلقى خسارة قاسية على يد منافسه الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "استاد القاهرة" ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.
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