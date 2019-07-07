أول تعليق لأجيري بعد الإقصاء من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يتحمل مسؤولية خروج الفريق من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2019، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

وأشار أجيري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أنه يفخر بما قدمه لاعبي منتخب مصر خلال المباريات الأربعة التي لعبها الفريق بالبطولة.

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وقال المدير الفني لمصر: "كان لدينا عدة فرص للتسجيل، الفارق الوحيد كان في نجاح جنوب أفريقيا في الوصول للشباك، في حين لم يتمكن مهاجمينا من الوصول للشباك".

وأكمل: "فخور باللاعبين الذين اخترتهم، أنا المسؤول عنهم وعن اختيارهم وسعيد بالأداء الجيد الذي قدموه خلال المباريات الثلاث الماضية، ولا أريد الحديث عن أي لاعبين خارج القائمة".

واختتم: "الجميع في حالة حزن بسبب الخروج المبكر، وأنا أقدر ذلك، أشعر بالأسى بسبب الخروج الذي أتحمل كل تباعته لأنني اخترت اللاعبين والتشكيل والتغييرات".