وائل جمعة يفتح النار على منتخب مصر

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الخروج المهين لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا، قائلًا: «المنتخب ده أخره كده».

وودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش.

وأضاف جمعة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، أن منتخب مصر لم يقدم أي شئ يذكر طوال الأربع مباريات التي خاضها يستحق عليه الاستمرار في البطولة.

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وأضاف، أن الدوري المصري لا يوجد به لاعبين قادرين على صناعة الفارق سواء في الخط الدفاعي أو الهجومي، متمًا: «كيف يكون هناك مهاجم لمنتخب مصر عام 2019، وآخر هدف دولي سجله كان في عام 2015».

أن مصر ظهرت في البطولة بلا منتخب، وأكبر دليل على ذلك هو أن محمد الشناوي هو النجم الأول له طوال البطولة.

وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.