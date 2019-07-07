في مفاجأة ثقيلة.. جنوب إفريقيا تُقصي منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارته من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بداية المباراة جاءت قوية وسريعة حيث حاول المنتخب الوطني خطف هدف مبكر وبدأ الضغط عن طريق محمد صلاح واستغلال سرعته لضرب دفاع جنوب إفريقيا لكن بمرور الوقت تغير الموقف وسيطر منتخب الأولاد على المباراة وبدأ في شن هجمات خطيرة على مرمى الفراعنة إلا أن تألق محمد الشناوي حارس مرمى مصر حال دون دخول الكرة للشباك.

وحاول لاعبو المنتخب الوطني استغلال الاندفاع الهجوم لجنوب أفريقيا واستطاع محمد صلاح وتريزيجيه أن يصلا إلى مرمى الأولاد لكن التسرع وعدم التركيز حالا دون انهاء الهجمات بشكل جيد لينتهي الشوط الأةول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني لم يشهد أي جديد حيث استمر تفوق منتخب الأولاد وسط عشوائية وعدم تركيز من لاعبي الفراعنة وهو ما استطاع أن يستغله لاعبي جنوب أفريقيا ويحرزوا هدفًا قاتلًأ في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأولاد بهدف دون رد.