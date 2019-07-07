الأرجنتين تحصد المركز الثالث بكوبا أمريكا بعد الفوز على تشيلي

تمكن المنتخب الأرجنتيني من حصد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا 2019، بعد الفوز على نظيره تشيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ارينا كورينثيانز" لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقدم الأرجنتين في الدقيقة 12 عبر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بعد

أن انفرد بالمرمى وراوغ الحارس قبل أن يضعها في الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 22 أضاف باولو ديبالا العائد للتشكيل الأساسي الهدف الثاني بعد أن راوغ مدافع الخصم وانفرد بمرمى تشيلي قبل أن يضع الكرة

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بالشباك.

بينما جاء هدف تشيلي الوحيد في الدقيقة 59 من ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال في وسط مرمي الأرجنتين.

وشهدت المباراة طرد ميسي فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد مشاجرة بينه وبين جاري ميديل لاعب منتخب تشيلي بعد كرة مشتركة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الثنائي.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة نظيره بيرو غدا الأحد، في نهائي البطولة.