رسمياً.. الجزيرة الإماراتي يحسم صفقة كينو نجم بيراميدز

أنهي نادي الجزيرة الإماراتي إجراءات التعاقد مع البرازيلي ماركوس كينو نجم بيراميدز لينضم رسمياً إلي صفوف الفريق الجزراوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . وأعلن المعلق الرياضي فارس عوض عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعاقد الجزيرة مع كينو قائلاً : " الهدوء ينتهي والعاصفة تبدأ كينو البرازيلي رسميا جزراوي .. في واحدة علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعاقد الجزيرة مع كينو قائلاً : " الهدوء ينتهي والعاصفة تبدأ كينو البرازيلي رسميا جزراوي .. في واحدةمن اهم تعاقدات ميركاتو الصيف لدورينا ، مبروك للجزرواية ولجماهير الدوري لاعب بهذه القيمة الفنية العالية . وكان كينو قد تلقي عرضاً إماراتياً آخر من أهلي دبي إلا أنه فضل الانتقال للجزيرة مقابل 10 ملايين دولار قيمة فسخ تعاقده مع بيراميدز .

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