بالفيديو..ليونيل ميسي يخرج من مباراة الأرجنتين وتشيلي مطرودا

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة للطرد، من المباراة منتخب بلاده أمام نظيره التشيلي خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب "أرينا كورينثيانز" فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع فى كوبا أمريكا 2019. وجاء طرد ميسي فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد مشاجرة بينه وبين جاري ميديل لاعب منتخب تشيلي بعد كرة مشتركة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الثنائي. من عمر الشوط الأول بعد مشاجرة بينه وبين جاري ميديل لاعب منتخب تشيلي بعد كرة مشتركة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الثنائي. Advertisements وكان منتخب التانجو قد خسر أمام البرازيل 2-0 فى الدور قبل النهائى، فيما تلقى منتخب تشيلى خسارة كبيرة أمام بيرو بثلاثية. الجدير للذكر أن ميسي لم يتعرض للطرد في تاريخه إلا في أول لقاء له بقميص المنتخب الأرجنتيني، و ذلك في مباراة ودية ضد المجر في عام 2005، لم يحصل البرغوت علي اي بطاقه حمراء بقميص نادي برشلونة.

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