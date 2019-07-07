غدًا.. الترسانة يبدأ استعداداته للموسم الجديد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة تدريباته غدًا الأحد استعدادًا للموسم الجديد.

ويقام المران تحت قيادة علاء ميهوب المدير الفني للفريق الأول الذي تولى مهام تدريب الشواكيش خليفة

لأحمد كشري.

ويسعى الترسانة إلى تقديم بداية قوية بالموسم المقبل لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الفرق الهابطة الثلاثة من الدوري الممتاز "الداخلية، بتروجيت، النجوم" يتواجدوا في مجموعة القاهرة .