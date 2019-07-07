رغم طرد ميسي..  الأرجنتين تحصد برونزية "كوبا أمريكا"

حصد المنتخب الأرجنتيني، السبت، الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا). وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره التشيلي (حامل اللقب) بهدفين لهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة القارية. بدأت المباراة سريعة خاصة من الأرجنتين التي سيطر على مجريات اللعب ونجحت في التقدم مبكرا عن طريق سيرغيو أغويرو في الدقيقة 12 من زمن اللقاء.



وتواصلت السيطرة للتانغو، وأضاف هدف ثاني بعدها بـ 10 دقائق فقط عبر باولو ديبالا. وفي الدقيقة 37 من زمن اللقاء، تلقى الأرجنتين ليونيل ميسي البطاقة الحمراء ومعه لاعب تشيلي غاري ميدل بعد اشتباك عنيف بينهما عقب تدخل عنيف من ميدل على ميسي.

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