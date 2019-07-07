جنوب أفريقيا تصعق منتخب مصر وتطيح به خارج أمم أفريقيا

فجر منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة (1-0) ، اليوم السبت ، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.



سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.



وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعداً مع نيجيريا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بينما ودع الفراعنة البطولة مبكراً.



بدأ اللقاء بإيقاع سريع منذ اللحظات الأولى وحاول لورش مباغتة الحارس الشناوي بتسديدة مفاجئة ثم محاولة من بيرسي تاو ، ووجه صلاح تصويبة قوية مرت بجوار القائم وحاول البافانا استغلال بطء دفاع الفراعنة بالضغط العالي.



وأفسد مروان محسن انطلاقة واعدة لصلاح وتريزيجيه كما تصدى الشناوي لتصويبة قوية من تاو.. ووجه طارق حامد تسديدة قوية اصطدمت في المدافعين وظهر غياب التفاهم بين ثلاثي الهجوم المصري في بعض المحاولات وتألق الشناوي بتصدي رائع لتسديدة بيرسي تاو.



وأضاع تريزيجيه فرصة خطيرة من صناعة صلاح ثم أبعد دفاع البافانا محاولة من تريزيجيه أيضاً ، وطالب لورش بالحصول على ضربة جزاء بعد تسديدة اصطدمت بالمدافع أيمن أشرف.. ووجه البافانا تسديدة آخرى بجوار القائم وتألق الشناوي بإنقاذ رائع لانطلاقة تاو ونال سيفسو هيلانتي لاعب البافانا إنذاراً لينتهي الشوط الأول بالتعادل.



بدأ الشوط الثاني بتغيير لتنشيط هجوم الفراعنة بنزول اللاعب أحمد علي بدلاً من مروان محسن الذي لم يقدم شيئاً يذكر ، ووجه محمد النني تسديدة قوية فوق العارضة في محاولة مصرية خطيرة على مرمى البافانا بافانا.



ونجح منتخب جنوب أفريقيا في التماسك وإيقاف خطورة الهجمات المصرية التي افتقدت التناغم ووسط بطء شديد في التحضير للهجمات وهو الأمر الذي جعل المنتخب الجنوب أفريقي ووجه بيرسي تاو تسديدة قوية علىى مرمى الفراعنة أبعدها الشناوي.



واصل المنتخب المصري أداءه الباهت وركز البافانا على الجوانب البدني وغلق المساحات الدفاعية واختفت خطورة صلاح مع تراجع أداء تريزيجيه ودفع منتخب مصر بلاعب الوسط عمرو وردة بدلاً من عبد الله السعيد أملاً في تنشيط الهجوم.



لم ينجح المنتخب المصري في اختراق دفاع البافانا بافانا ونال أيمن أشرف إنذاراً ، وأضاع لورش تسديدة خطيرة بجوار القائم من تمريرة بينية رائعة وأشرك منتخب مصر لاعبه وليد سليمان بدلاً من محمد النني.



نظم وليد سليمان وصلاح محاولة لم تسفر عن أي خطورة ، وابتعد المنتخب المصري عن مستواه هجومياً قبل أن يفجر منتخب البافانا بافانا المفاجأة ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبوينسكي لورش من انفراد بالمرمى المصري أودعها ببراعة.



المنتخب المصري دخل في حالة إحباط وذهول مع إضاعة الوقت من لاعبي جنوب أفريقيا ، وشارك كيكانا في الوقت بدل الضائع وحاول البافانا تنظيم هجمات مرتدة لإزعاج الفراعنة مع مشاركة اللاعب لودفيك مع كرات طائشة للفراعنة لينتهي أحلام المصريين ويودع منتخب مصر مبكراً لصالح البافانا.



المصدر: موقع كورة