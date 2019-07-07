ميسي يتجرع مرارة الطرد أمام تشيلي (صور)

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطاقة حمراء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام تشيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.



وحدث اشتباك عنيف بين ليونيل ميسي، وجاري ميديل لاعب منتخب تشيلي، في الدقيقة 37، ليقرر الحكم طرد الثنائي.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين دون رد، سجلهما سيرجيو أجويرو، وباولو ديبالا.



ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي تلقى ثاني بطاقة حمراء في مسيرته، والأولى في مباراة رسمية.



وتلقى ميسي أول بطاقة حمراء له، بقميص الأرجنتين أيضًا، وكانت في مباراة ودية أمام المجر عام 2005، بينما لم يطرد سابقا مع برشلونة.



المصدر: موقع كورة

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