رياضة | جوزيه: اتحاد الكرة يتحمل مسئولية توديع المنتخب لأمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه: اتحاد الكرة يتحمل مسئولية توديع المنتخب لأمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"اتحاد الكرة يتحمل مسئولية خروج المنتخب من أمم أفريقيا لأنه تعاقد مع أجيري 4 سنوات وهذا يعني ثقته الكبيرة فيه". وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"اتحاد الكرة يتحمل مسئولية خروج المنتخب من أمم أفريقيا لأنه تعاقد مع أجيري 4 سنوات وهذا يعني ثقته الكبيرة فيه".

واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :"جنوب أفريقيا تعتمد على الهجمات المرتدة ولم تغير طريقتها منذ سنوات طويلة".

حمل مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي اتحاد الكرة مسئولية خروج المنتخب من أمم أفريقيا من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا.