رياضة | جوزيه: اتحاد الكرة يتحمل مسئولية توديع المنتخب لأمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه: اتحاد الكرة يتحمل مسئولية توديع المنتخب لأمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حمل مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي اتحاد الكرة مسئولية خروج المنتخب من أمم أفريقيا من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا.
وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"اتحاد الكرة يتحمل مسئولية خروج المنتخب من أمم أفريقيا لأنه تعاقد مع أجيري 4 سنوات وهذا يعني ثقته الكبيرة فيه".
وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"اتحاد الكرة يتحمل مسئولية خروج المنتخب من أمم أفريقيا لأنه تعاقد مع أجيري 4 سنوات وهذا يعني ثقته الكبيرة فيه".
واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :"جنوب أفريقيا تعتمد على الهجمات المرتدة ولم تغير طريقتها منذ سنوات طويلة".