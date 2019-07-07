رياضة | عاجل.. جهات رقابية تحقق في ملفات فساد باتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جهات رقابية تحقق في ملفات فساد باتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر، أنه جارِ التحقيق الآن من قبل الجهات الرقابة في مخالفات مالية وإدارية ارتكبها اتحاد الكرة المصري، والذي أسفر عن ظهور مصر بهذا المستوى، على الرغم أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها ووفرت للاتحاد كافة الإمكانيات للظهور بشكل مشرف ومتميز.

وكان منتخب الفراعنة، هزم مساء أمس، في المبارة التي جمعت بينه وبين منتخب جنوب أفريقيا، بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 85 من عمر المباراة، باستاد القاهرة، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ليودع الفراعنة البطولة، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي، حتى 19 يوليو المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم التحقيق بشكل موسع في كل شيء فيما حدث خلال أي وقت مضى، مؤكدًا أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا من أجل العمل على نجاح البطولة، ووفرت كافة الإمكانيات الاحترافية والرائعة من تجهيز مطارات وملاعب واستادات، فضلًا عن منظومة التذاكر والاستعانة بالخبراء، وتذليل كافة العقبات الروتينية.

وأوضحت المصادر، أن الدولة أجرت تطويرًا للبنية التحتية للعديد من المرافق لتناسب هذا الحدث، لكن حالة التراخي والإهمال والفساد هو ما حصل عليه الشعب.