مُلخّص نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا | الأولاد تتأهل بهدف قاتل

ملخص نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا، حيث يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب الأولاد على ستاد ملعب القاهرة الدولي في مباراة نارية تسعى فيها مصر لتفادي خطر الفريق المُنافس وعدم الوقوع في نفس المصيدة التي وقع فيها منتخب المغرب.

ملخص مباراة مصر وجنوب افريقيا

يسعى الفريق إلى التأهل بشكل يؤدي إلى إسعاد الجماهير المصرية في كل مكان، نظراً لأهمية تلك المباراة بشكل كبير، وفي ظل ذلك، أعلن خافيير أجيري عن التشكيل الرسمي لمنتخب مصر والذي جاء كالآتي: محمد الشناوي – أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف – محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد – تريزيجيه – مروان محسن – محمد صلاح.

يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الهدف المطلوب وإثبات أن الفريق يمتلك نخبة من أمهر اللاعبين القادرين على تحقيق المفاجآت في المواقف الصعبة، كل ذلك على الرغم من أن المنتخب فاز في الثلاث جولات الأولى من دور المجموعات وحصل على العلامات كاملة.

نتيجة مباراة مصر اليوم

مصر جنوب أفريقيا 0 1

نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا الدقيقة الثامنة والسابعة والأربعين قيام اللاعبين بالنزول إلى أرضية الملعب وإلقاء النشيد الوطني والتصافح مع جنوب أفريقيا

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يقود فريق الهجوم في مباراة مصر وجنوب فريقيا مباشر أون لاين، وقد أشار المكسيكي خافير أجيري المدير المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفرعون المصري وهداف الدوري الإنجليزي يعمل على بذل قصار جهده على لرفع اسم بلاده عاليًا رغم إصابته بنزلة برد شديدة منعته من المران خلال اليومين الماضيين.

بداية الشوط الأول من عمر اللقاء ودقات القلوب تتوالى.

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الدقيقة الثانية عشر والحكم يعلن خطأ لصالح الفراعنة واستحواذ كبير لصالح المنتخب المصري وتبادل كرة متبادل.

مروان محسن يقوم بتسديدة محققة في الشباك ولكن خارجها مع الأسف، ومع ذلك فإن أداء المنتخب ممتاز.

بداية الشوط الثاني والنتيجة تعادل سلبي.

عمرو وردة يقوم بكرة ملعوبة ولكن خارج الملعب.

ملخص مباراة مصر اليوم في كأس الأمم الأفريقية تبقى 12 دقيقة فقط والوقت صعب جداً يكفي هدف واحد للتأهل في المباراة القادمة.

حزن كبير من جانب المصريين بعد الهدف الذي أحرزه جنوب أفريقيا.

نهاية المباراة وتأهل الأولاد إلى ربع النهائي ومغادرة المنتخب المصري البطولة.