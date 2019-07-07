الآن: نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا بطولة الامم الافريقية 2019 خروج مفاجئ للفراعنة

تعرف على نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس الامم الافريقية بدون تقطيع، قمة كروية حاسمة ستجمع بين الفراعنة والبافانا بافانا على ستاد القاهرة في دور الستة عشر من بطولة امم افريقيا 2019 لكرة القدم، حيث يسعى المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح في بلوغ دور الثمانية واستكمال طريقهم نحو تحقيق اللقب القاري الثامن.

ماتش مصر وجنوب افريقيا

يقام اللقاء المرتقب بين المنتخبين على المستطيل الأخضر في التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة مصر اليوم بالاستوديو التحليلي المميز، كما ستنقل قناة تايم سبورت اللقاء عبر البث الأرضي، وتقابلت مصر أمام منتخب الأولاد في 11 مناسبة من قبل تاريخياً سواء على المستوى الرسمي أو الودي، وأنتصر المنتخب الوطني أربع مرات مقابل ست هزائم فيما كان التعادل حاسماً بمواجهة واحدة.

نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم

تشكيلة منتخب البافانا بافانا الرسمية هي: حراسة المرمى: رونوين ويليامز، خط الدفاع: ماكهازي – هلانتي – ماخوينزي – هالاتشوايا، الوسط: ديان فورمان – موكوتجو – زونجو – لورش، وفي الهجوم: بيرسي تاو – موتثيبا.

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أعلن خافيير أجيري عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المواجهة: محمد الشناوي – أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – محمد النني – طارق حامد – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.

لا يوجد غيابات في صفوف منتخب مصر وستكون جميع العناصر متوفرة أمام المدير الفني من أجل إسعاد الجماهير الحاضرة.

دقائق قليلة ويطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة مصر وجنوب افريقيا على ارضية ملعب القاهرة، كل التمنيات بالتوفيق للمنتخب المصري.

وتأهل المنتخب النيجيري إلى دور الثمانية منذ قليل بعد تغلبه على الكاميرون بثلاثة اهداف لهدفين، وبذلك ينتظر المنافس الذي سيلاقيه من مباراة اليوم.