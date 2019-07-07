نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كاس افريقيا: إقصاء مصر اليوم

نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم في نتائج مباريات دور ال16 من كاس امم افريقيا 2019. انتهت بخروج المنتخب المصري من البطولة بعد الهزيمة ضد جنوب افريقيا بنتيجة هدف دون رد، ليتمكن بذلك من تحقيق مفاجئة جديدة من مفاجئة الكان الافريقي، وتأهل الى مباريات ربع نهائي البطولة.

إليكم موعد مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم السبت، في جدول مباريات دور ال 16 من كأس أمم إفريقيا 2019، حيث بعد انتهاء مباريات المنتخب المصري في المجموعة، يكثر البحث في جوجل عن موعد مشاهدة مباراة مصر اليوم في الدور الثاني من كأس إفريقيا، الذي سيواجه من خلاله المنتخب المصري منتخب جنوب إفريقيا، وسيكون موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا القادمة في دور ال 16 من البطولة الإفريقية اليوم السبت 6-7-2019.

موعد مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا 2019 اليوم

جاء في جدول مباريات كأس أمم إفريقيا في دور ال 16، انه موعد مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا، يوم السبت الموافق ل6 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي، وفي العاشرة من ليلة السبت، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا مباشرة

القنوات الناقلة لموعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا المقبلة اليوم السبت 7-7-2019، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة، وستعرض تلك المباراة، عبر قناة بي إن سبورت max hd 1، أما القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا مباشرة، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، وهي القناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 مجانا.

موعد مباراة مصر القادمة ضد جنوب إفريقيا اليوم

في مباريات دور المجموعات، المنتخب المصري تأهل في المركز الأول من المجموعة الأولى، وذلك برصيد تسعة نقاط، حققها منتخب الفراعنة بعد تحقيق العلامة الكاملة في مباريات المجموعة، وذلك بعد الفوز زيمباوي في مباراة الافتتاح، ومن ثما الفوز على منتخب جمهورية الكونجو، وفي الجولة الأخيرة تمكن من الفوز على حساب منتخب أوغندا.

وفي المقابل منتخب جنوب إفريقيا، قبل موعد مباراة مصر اليوم السبت، تمكن من التأهل في المركز الثالث من المجموعة الرابعة، وذلك برصد ثلاثة نقاط فقط، حققها بعد الفوز على حساب منتخب ناميبيا، وانهزم أمام كل من كوت ديفوار “ساحل العاج”، والمنتخب المغربي، ليتأهل إلى مباريات دور ال 16 في المركز الثالث من المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

أخبار مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

غاب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن الحصة التدربية للمنتخب المصري اليوم الخميس، وذلك في ظل استعداد المنتخب للمباراة المهمة في مباريات دور ال16 من كأس إفريقيا 2019 ضد منتخب جنوب إفريقيا.

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وجاء غياب محمد صلاح عن مران المنتخب المصري الخميس، بعد أن قام المدرب المكسيكي للمنتخب خافير أجيري، بارحة محمد صلاح، بعد أن اشتكي من نزلة برد حادة وخضع للفحص الطيبي، لدي طبيب المنتخب الذي طلب من الجهاز الفني إراحة اللاعب في الحصة التدربية ليوم الخميس.

وفي أول مباريات دور ال 16 من كاس أمم إفريقيا 2019، تمكن منتخب بنين من التأهل على حساب المنتخب المغربي إلى مباريات دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، بعد التغلب عليه بضربات الجزاء، ليحقق منتخب بنين مفاجئة كبيرة بعد إخراجه منتخب أسود الأطلس الذي كان أحد المرشحين للتويج بلقب الإفريقي 2019 بمصر.

وفي ثاني مباريات دور ال16 من كاس أمم إفريقيا 2019، تمكن منتخب السنغال كذلك من التأهل في مباريات ربع نهائي البطولة، بعد الفوز على منتخب اوغندا، بنتيجة هدف دون رد.

معلق مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم، انه سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا، المعلق المصري علي محمد علي، وذلك على قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وقناة أش دي ماكس 2.

وفي أخبار المنتخب المصري قبل موعد مباراة جنوب إفريقيا اليوم، حيث أعلن لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم، عن جاهزية المدافع محمود الوانس لمباراة اليوم ضد منتخب جنوب إفريقيا، وكان تعرض اللاعب للإصابة في التدريبات الماضية للمنتخب، لكن بعد الفحص الطبي، تبن انه ألاعب جاهز للمشاركة في مباراة اليوم.

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