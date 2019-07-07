ملخص مباراة مصر وجنوب افريقيا الأمم الأفريقية 2019 | أجواء حزينة بين المصريين | هدف فوز الأولاد

يسعى المنتخبان كلاهما إلى التأهل إلى الدور المقبل والوصول بعيداً ومواصلة مسيرة إسعاد الجماهير المصرية، كل ذلك لن يتحقق إلا بالفوز في مباراة الليلة على الرغم من صعوبتها نظراً لأنّها مباراة الحسم كما يقول المعلقون، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم ملخص مباراة مصر وجنوب افريقيا الأمم الأفريقية 2019.

ويريد الفراعنة تجنب ما حدث مع منتخب المغرب مساء أمس الجمعة بعد ركلات الترجيح والتي أدت إلى انتصار بنين أمام نسور الصحراء، بالطبع بعد استمرار التعادل في الشوط الأول والثاني الإضافي، وفي هذه الحالة فنحن بحاجة إلى دفاع أقوى من الهجوم.

ملخص مباراة مصر وجنوب افريقيا

وأشار المدير الفني لمنتخب البافانا بافانا ستيوارت باكستر، أن الماتش الذي يستضيفه ستاد القاهرة الدولي سوف يؤكد للجميع أن فريقه جاهز على أعلى مستوى لأداء المباراة، ولن تكون صعبة بالنسبة لفريقه نظراً لوجود الخطة الفنية المحكمة التي تكفل وجود مفاجآت في اللقاء مما يجعله لقاءً ناريًا يجعل الجميع يتحدثون عن منتخب جنوب أفريقيا.

وقال خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، أنه يجب منع لاعبي جنوب أفريقيا من التسديد صوب مرمى الشناوي حتى لا يشكلون خطورة، موجهًا كلامه على وجه الخصوص إلى كل من طارق حامد ومحمد النني.

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مصر جنوب افريقيا 0 1

بداية الشوط الأول ودفاع قوي من جانب الفراعنة المصريين.

الدقيقة الواحدة والعشرين وفاول في منطقة خطرة للغاية عند مرمى الشناوي، ولكن يتصدى لها عرين الشناوي.

مرور نصف ساعة من اللقاء والنتيجة ما زالت تعادل سلبي.

أحمد المحمدي يقوم بانطلاقة رائعة، ولكن كرة قصيرة وتمر لصالح الفريق الآخر.

الدقيقة الخامسة والثلاثين وركلة صاروخية من لاعب جنوب أفريقيا ولكنها تخرج خارج الشباك.

ملخص نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا

الدقيقة الثالثة والأربعين قبل انتهاء الشوط الأول بدقائق وركلة قوية من جانب تريزيجيه.

مصر – جنوب افريقيا | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استئناف الشوط الثاني من المباراة والحفاظ على شباك المنتخب المصري.

المنتخب المصري مُساند بكثرة الجماهير التي تشغل كل حيز في فضاء ملعب مباراة مصر وجنوب افريقيا، وأداء تشويقي للغاية من جانب المنتخبين وسط روح رياضية عالية.

النني يسدد بركلة قوية ولكن خارج المرمى الدقيقة التاسعة والأربعون من الشوط الثاني.

عمرو وردة يلعب بدلاً من عبد الله السعيد.

الدقيقة التاسعة والستين كرة خطرة جداً رأسية تمر بسلام.

اهداف مباراة جنوب افريقيا، أحمد علي يسدد تجاه صلاح.

أقرب الكرات للتسجيل في الشوط الأول.

محمد علاء لاعب الحرس ودجلة كرة طويلة.

الفائز في مباراة اليوم يواجه منتخب نيجيريا.

إيقاف سرعة محمد صلاح من جانب الجنوبي الأفريقي وتلك إحدى الخطط الناجحة للسيطرة على الماتش.

وليد سليمان بدلاً من محمد النني لعدم وجود كثافة هجومية.

هدف لصالح جنوب أفريقيا في الدقيقة السابعة والثمانين من جانب اللاعب لورش.

4 دقائق وقت بدل ضائع ولياقة قوية لمنتخب جنوب أفريقيا.

نهاية المباراة.

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