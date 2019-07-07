الفراعنة يودعون الكان … نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم

ودع منتخب مصر نهائيات أمم افريقيا على يد جنوب أفريقيا بعد الخسارة بهدف مقابل لا شئ في الدقيقة 85، ليكون المنتخب العربي الثاني بعد المغرب الذي يودع البطولة من دور الستة عشر.

مروان محسن يقود تشكيلة الفراعنة اليوم أمام منتخب جنوب أفريقيا، نذكر أن منتخب نيجيريا حقق المفاجأة وأخرج حامل اللقب منتخب الكاميرون بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يحلم منتخب مصر بالتأهل إلى دور الثمانية رمن كاس امم أفريقيا عندما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا السريع في مباراة ستاد القاهرة، امسية كروية منتظرة اليوم ننقلها لكم بالصوت والصورة.

يعزف الآن النشيد الوطني لمنتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا قبل بداية مباراة مصر وجنوب افريقيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا ، تشكبلة مصر الرسمية محمد الشناوي – أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، محمود علاء ، أيمن أشرف – محمد النني ، طارق حامد – محمد صلاح ، عبد الله السعيد ، محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن..

منتخب مصر ينظم صفوفه في بداية المباراة أمام جنوب أفريقيا، هل يفعلها صلاح ويسجل الفوز لمنتخبنا أمام جنوب أفريقيا اليوم، منتخب مصر يهاجم بقوة على دفاعات منتخب جنوب أفريقيا للتسجيل مبكراً.

منتخب مصر الأفضل في الدقائق الماضية، لابد من الحذر على مستوى خط الدفاع لتفادي الهجمات الخطيرة التي يجيدها منتخب جنوب أفريقيا في البطولة، وهو سلاح فتاك للمنتخب الجنوب أفريقي خصم اليوم لمواجهة الخصوم.

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يعاني منتخب مصر في تلك اللحظات أمام منتخب جنوب أفريقيا، حيث أكتسب المنتخب الجنوب أفريقي الثقة في نفسه، واللاعب تاو سجل 9 أهداف في مشوار التأهل للبطولة، ويمارس خطورة كبيرة على مرمى الشناوي، ويبدو دافع مصر مهتز بعض الشئ في المرتدات لصالح جنوب أفريقيا.

الضربات الحرة المباشرة الكثيرة خلال النصف ساعة الأولى تؤكد حالة التوتر من جانب المنتخبين مصر وجنوب افريقيا، ولجوء اللاعبين إلى العنف لمحو التوتر البادي على طريقة لعبهم.

أكودجو يسدد بقوة تمر بجوار قائم الشناوي في الدقيقة 34 من المباراة، هجوم منتخب جنوب أفريقيا على مرمى مصر التي بدأت تحس بخطورة على مرمى منتخب مصر، بعد تلك الفرصة لم يفوق منتخب مصر هجومياً ولكن المباراة تسير إلى نتيجة التعادل السلبي في شوطها الأول.

دقيقة وقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول بين مصر وجنوب أفريقيا النتيجة تعادل صفر لصفر، وأضاع صلاح منذ لحظات كرة من ضربة حرة مباشرة كادت تكون الهدف الأول لولا مرت بجوار القائم.

انتهى الشوط الأول، الشوط الثاني مباراة مصر وجنوب افريقيا، يدخل منتخب مصر الدقائق القادمة بهدف إنهاء المباراة قبل الوقت الإضافي وركلات الترجيح، ونتنظر أن يجري أجيري بعض التغييرات على مستوى التشكيل والخطة.

هجوم من منتخب مصر مع بداية الشوط الأول، وكان تريزيجيه قريب من تسجيل أول الأهداف، وتريزيجيه يضيع أخطر فرص المباراة لمنتخب مصر بعد تمريرة من صلاح للعمق في تجاه تريزيجيه الذي أنفرد بالمرمى ووضع الكرة في يد الحارس.

هدف مفاجئ لمنتخب جنوب أفريقيا عن طريق لورش في الدقيقة 85 من المباراة.