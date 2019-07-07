ليلة وداع حامل اللقب ووصيفه.. نتيجة ملحص مباراة مصر وجنوب افريقيا

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب افريقيا، ودع منتخب مصر نهائيات أمم أفريقيا بعد الخسارة المدوية بهدف دون رد في الدقيقة 85 في ليلة وداع البطل ووصيفه، ليلتقي جنوب أفريقيا ضد نيجيريا في القاهرة الجولة المقبلة.

نحخ منتخب نيجيريا منذ قليل في قلب تأخره أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، لفوز بالثلاثة في الشوط الثاني، ليتأهل لدور الثمانية وينتظر الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

منتخب مصر يقوده محمد صلاح اليوم أمام جنوب أفريقيا بعد تعافييه، حيث حامت الشكوك حول مشاركة نجم ليفربول أساسياًً، ليقود منتخب الفراعنة في مواجهة صعبة ضد جنوب افريقيا.

منتخب مصر تأهل إلى ثمن النهائي بعد الحصول على قمة مجموعته بتسع نقاط، ولم تهتز شباكه من أي خصم، ليؤكد أنه الدفاع الأقوى في البطولة حتى الآن، نأمل أن يستمر دفاع مصر على نفس المستوى اليوم.

تشكيلة مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا ، محمد الشناوي – أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، محمود علاء ، أيمن أشرف – محمد النني ، طارق حامد – محمد صلاح ، عبد الله السعيد ، محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن.

يدخل منتخب مصر مهاجماً على منتخب جنوب أفريقيا في الدقائق الأولى، الضغط قد يولد الأخطاء ويستغل منتخب مصر الضغط لتسيجل أول الأهداف مع الزحف الجماهيري الكبير بملعب القاهرة.

غياب كوكا للأصابة التي لحقت به في مباراة أوغندا الأخيرة، وكذلك غياب الونش للإصابة التي لحقت به في الحصة التدريبية الأخيرة، شاركنا وتوقع معنا من خلال تعليقات الفيس بوك أدناه، نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم .

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نصف ساعة مرت على بداية مباراة مصر وجنوب افريقيا ونتيجة التعادل السلبي تسيطر على مجريات اللقاء، يحاول منتخب مصر تفادي نتيجة التعادل والدخول في متاهات الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

أكودجو مهاجم جنوب أفريقيا يسدد كرة خطيرة تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي في الدقيقة 34.، بعدها يضيع صلاح كرة بجوار القائم بعد تنفيذ ركلة ثابتة، وينهي الحكم الشوط الأول بعد أحتساب دقيقة وقت بدل ضائع.

أحداث الشوط الثاني هنا من ملعب القاهرة تبدأ على بركة الله، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في شوط متكافؤ الفرص بين المنتخبين، وضح خلاله حسن تنظيم منتخب جنوب افريقيا في وسط الملعب.

ضربة البداية للشوط الثاني الآن، منتخب مصر يبدأ بقوة بغية تسجيل هدف أول هام في تكملة الدقائق الباقية، وهدف يقترب من منتخب مصر في الدقائق القادمة.

مرت 23 دقيقة على الشوط الثاني ونتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا تعادل سلبي، وأضاع تريزيجيه فرصة هدف محقق بعد تمريرة صلاح السحرية.

دفع المدير الفني المكسيكي أجيري بعمرو وردة في الشوط الثاني لتنشيط وسط اللعب للفراعنة.

لورش يفاجئ منتخب مصر بهدف في مرماه في الدقيقة 85 من المبرااة، ليودع المنتخب نهائيات أمم أفريقيا.